Es ist eine Frage, die sogar die SVP spaltet: Sollen alle Flüchtlinge, die im Aargau leben, in ihren Unterkünften kostenlos im Internet surfen können? Grossrätin Martina Bircher kritisiert die Idee als «Rundum-Sorglos- Paket» für Asylbewerber und sagt, damit sende der Aargau falsche Signale aus. Parteipräsident und Nationalrat Thomas Burgherr begrüsst das Vorhaben des Kantons und hofft, so würden weniger Flüchtlinge am Bahnhof Aarau oder an anderen Orten herumhängen, wo es Gratis-WLAN gibt.