Waffen statt Worte – auf diesen Nenner lassen sich die Krawalle anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg bringen. «Krawallprofis» und «Krawalltouristen» schlugen kurz und klein, was ihnen unter die Hände kam. Mit Molotowcocktails und Präzisionsschleudern ausgerüstet, nahmen sie auch Menschenleben in Kauf.

Nach dieser Gewaltorgie dreht sich die politische Aufarbeitung primär um die Frage, ob es sich bei den Gewalttätigen in Hamburg um «politisch motivierte» Widerständler handelte oder lediglich um dumpfe Chaoten. Die Frage ist deshalb interessant, weil im gängigen gesellschaftspolitischen Diskurs rechte Gewalt gemeinhin verurteilt, der linken hingegen ein Engagement «für eine bessere Welt» zugestanden wird; ihre Gewalt ist also entschuldbar. In Hamburg aber ging sie zu weit. Deshalb wäre es den Linken noch so recht, sie könnten alles auf Chaoten jedwelcher Couleur abschieben – am Schluss mischten sich ja offenbar auch noch Neonazis unter die Randalierer. Im Übrigen ist die Gewalt, dies die übliche Erklärung, ohnehin jeweils der Provokation durch die Polizei geschuldet. Damit aber machen es sich die Linken zu einfach. Nicht zuletzt werden sie von ihrer eigenen Klientel torpediert, wenn in deren Blogs von «linker Praxis» die Rede ist.

Die Linken selbst sahen den gewalttätigen Protest schon immer als Mittel, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Seit der Französischen Revolution ist die Strasse der Ort, wo Politik gemacht werden muss, im Notfall mit Gewalt. Damals hatte sie das Feudalsystem hinweggefegt, heute gilt es, den Kapitalismus zu überwinden – und mit ihm alles, was «das System» ausmacht: die Wirtschaft, der Staat, die Ordnung, die Sicherheit. Denn all dies, so die Überzeugung, ist Ausdruck des derzeit dominanten Herrschaftssystems, das die Schuld am Elend der Welt trägt: an Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg, als Folge von Produktion, Handel und Konsum, und damit einhergehend «Entfremdung», Unzufriedenheit, Stress. Ohne dieses «System», so die Logik, wären wir glücklich – mehr noch: alle gleich glücklich. Immerhin darf dieses Glück in den sogenannten «autonomen» Arealen ausprobiert werden (wobei «autonom» ja eine niedliche Übertreibung ist, denn ohne «System» hätten auch die Autonomen weder Nahrung noch Kleidung, Gesundheit, Mobilität oder Kommunikationstechnologie).

Der Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann beschrieb die Welt als Nebeneinander von gesellschaftlichen «Teilsystemen», die sich über Kommunikation austauschen. Kennzeichnend für jedes Teilsystem ist ein zentrales Medium, mit dem es sich selbst weiter ausdifferenziert: In der Wirtschaft ist es der Preis, in der Politik die legitime Macht bzw. in der Demokratie, etwas subtiler, der Diskurs, im Krieg ist es die Waffe. Nun geraten in solchen Gewaltausbrüchen zwei Teilsysteme aneinander: der Krieg und die Demokratie; die Waffe und der Diskurs.

Immerhin kann, ja muss der Staat in solchen Momenten auf eines seiner zentralen Elemente, das Gewaltmonopol, zurückgreifen, um die Sicherheit der eigenen Bürger zu garantieren. Aus der Warte einer unbeteiligten Bürgerin ist es deshalb einerlei, ob es sich um linke, rechte oder politisch unmotivierte Gewalt handelt: sie will vom Staat davor geschützt werden, ob als Passantin, Ladenbesitzerin oder Frau eines Polizisten. Genau dieses Gewaltmonopol wird denn auch von den Revolutionären bewusst provoziert. Wie weit aber darf diese Provokation gehen? Jedenfalls zeugen Munitionslager, Zeltlager, Mitstreiter aus dem Ausland und Rucksäcke mit Wechselkleidung von einem ansehnlichen Organisationsgrad.

Die Demokratie lebt davon, dass der Kampf um Wahrheit nicht mit Waffen, sondern mit Worten ausgefochten wird. Wer stets die Revolution propagiert und in Kauf nimmt, dass ein Stadtteil zur «Hölle» erklärt wird, spielt buchstäblich mit dem Feuer. Wer immer noch der Anweisung des Kommunistischen Manifests folgt – dem «versteckten Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht» –, stellt die Demokratie infrage. Umgekehrt muss die Demokratie unmissverständlich klarstellen, dass ein Protest in Worten willkommen ist, mit Waffen jedoch nicht toleriert wird, und zwar unabhängig davon, ob er von rechts oder links kommt.