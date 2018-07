Eher würde ich meine Hände auf den Tisch nageln lassen!», sagte die Frau. Ihr Hals schien wie zugeschnürt. Sie legte die ausgestreckten Arme hin vor alle, Handflächen nach oben, auch, um wieder Atem zu schöpfen. «Eher würde ich meine Hände», sagte sie nochmals, «auf diese Platte nageln lassen, als mein Kind wegzugeben.» Das war Fernsehen, amerikanisches Fernsehen. Die Gefühle der Frau wirkten dennoch glaubwürdig.

Es handelte sich um eine Diskussionsrunde zur Migration an der Südgrenze der USA. Bei der Festnahme von Migrantenfamilien wurden, gemäss einem Gesetz von Präsident Trump, rund sechstausend Kinder ihren Müttern und Angehörigen weggenommen und in Käfige gesperrt. Trump hat die Praxis inzwischen geändert – und sperrt Kinder mit den Eltern neu gemeinsam ein. Selbst nach Ablauf einer gerichtlichen Frist kamen zahlreiche Kinder unter fünf Jahren nicht zurück. Rund 1500 Kinder habe man aus den Augen verloren, gab das US-Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Dienste zu.

Das Bild der angenagelten Hände ist drastisch. Aber nicht übertrieben; so hatte ich sofort den Eindruck. Warum empfand ich das so, vor allem so schnell? Nach kurzer Selbsterkundung zeigte sich: Die Hände erinnerten mich an ein anderes drastisches Bild. Das hatte ich lange nicht aus dem Kopf gebracht, sehr lange: eine Szene aus einer TV-Dokumentation zum Vormarsch der Wehrmacht in Russland während des Zweiten Weltkriegs. Schreckliches wurde gezeigt, manche Scheusslichkeit. Aber diese Szene ging mir am meisten unter die Haut: Ein Wehrmachtssoldat entriss einer Bäuerin das Kind. Unter vorgehaltenem Gewehr. Er schlug zu. Die Bäuerin stürzte zu Boden, erhob sich, flehte, kämpfte. Das Kind schrie und entkam zweimal der Faust des Schergen, floh mit ringenden rudernden Armen zur Mutter, als würde es ertränkt ...

Es braucht nur eine solche Szene, dachte ich damals, und ein Regime ist verurteilt, nein – verflucht: als Menschenfeind. Mutter und Kind auseinanderzureissen, ist eine Marter, drastischer noch als jemandes Hände an ein Brett zu nageln – oder ans Kreuz. Dessen hat sich die Wehrmacht schuldig gemacht, Nazi-Deutschland insgesamt. Und jetzt die Vereinigten Staaten und ihr Präsident. Die USA, die den Menschenrechten massgeblich zum Durchbruch verholfen haben. Eine Nation im Licht der Aufklärung, eine Zivilisation. Und führt sich auf wie ein Barbar.

Und dann drehte sich – wie ein Band über ein Zackenrad – das Denken einen Tick weiter. USA und Nazi-Deutschland: Ist eine solche Analogie statthaft? Da stösst man an eine Wand, eine undurchlässige Membran und fragt, naturgemäss: Im Kopf gibts doch keine Wand, das Denken ist frei. Weiter unten vibriert das Stimmband, zuckt die Zunge, bereit, sofort zu äussern, was im Kopf spukt: «Sag doch mal, was du denkst!» Und: «Das wird man wohl noch sagen dürfen!»

In diesem Sinn – das müsse man jetzt mal sagen – hat diese Woche der Kommentator im «Spiegel»-

Magazin Trump als «Trottel» bezeichnet. Überhaupt riskierte eine Reihe von Leuten öffentlich eine Lippe – die nicht mehr zählbaren Spatzenhirne mit ihrem «Respekt für Adolf» gar nicht eingerechnet. Es tut sich was systematisch. Längst geht es nicht mehr darum, sein Mütchen zu kühlen. Oder eine dumm ausgelegte PR-

Maxime anzuwenden: «Provozieren kann nicht schaden, hinterher einfach beschwichtigen.»

Es geht darum, «Grenzen auszuweiten», um sie de facto zu schliessen. Angebliche Grenzen im Denken, um real die Aussengrenze von Europa und den USA zu verriegeln. Es geht darum, uns «innerlich hart» zu machen. Weil «sie kommen»: die Millionen Schwarzen, die in Afrika bereit stehen, um nach Europa «zu schwappen». Da wird es irgendwann «hart auf hart gehen müssen». Also macht man uns darauf gefasst, wenn das «Leckt-mich!» nicht mehr genügt fürs Wegschauen. Man «härtet uns ab» via Jargon. Wie die Soldaten der Wehrmacht «gestählt» worden sind. Pharmazeutisch gedopt und geistig immunisiert. Gegen Mitleid, gegen Erbarmen. Um Müttern ein Kind zu entreissen. Und heute einen Menschen «absaufen» zu lassen im Mare nostrum.

Und wieder fragen wir: Sind das statthafte Vergleiche? Wird einer Mutter ein Kind entrissen, fährt allein schon der Anblick wie ein Messer ins Herz des Zeugen. Und ein Ertrinkender? Ist da der Reflex nicht genauso rasch und simpel, ihm die Hand zu reichen? Natürlich ist das natürlich. Das Gute ist dem Menschen so gegeben wie das Böse. Genau das stellt ihn darum auch permanent vor die Wahl, wofür er sich entscheidet – nicht bei dem, was er denkt, aber bei allem, was er sagt. Vor allem bei dem, was er dann tut.

Steht ein Lebensmüder auf der Brücke, tun Leute in der Regel alles, um ihn vor dem Sprung abzuhalten. Ohne viel zu denken. Scheint ein medizinischer Fall hoffnungslos, tun Ärzte das Menschenmögliche, um dem Tod das Leben abzuringen. Nichts weniger ist Pflicht angesichts im Meer treibender Flüchtlinge. Zuschauen ein Verbrechen. Es wird Grösseres absetzen und viel erfordern – sicher. Genau darum werden wir auch viel fester und klarer darin werden, diese Jahrhundertkrise gut – gut! – zu meistern.