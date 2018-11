Es waren schwierige Momente für Susanne Hochuli, wenn es um Asylzentren ging. In Bettwil wurde die Grünen-Regierungsrätin von wütenden Einwohnern an der Wegfahrt gehindert, der Gemeinderat von Aarburg zog gegen eine Unterkunft vor Bundesgericht. Kritik gab es auch von Gemeindepolitikern, die sich übergangen fühlten, weil der Kanton sie erst informierte, wenn der Mietvertrag für die Asylunterkunft unterschrieben war.

Schon im Wahlkampf versprach Franziska Roth (SVP), die später Hochulis Nachfolgerin wurde, die Kommunikation mit den Gemeinden zu verbessern. Roth rief im Sommer 2017 die Paritätische Kommission Asyl- und Flüchtlingswesen ins Leben, forderte Gemeinden und Regionalplanungsverbände auf, Standorte für eine Grossunterkunft zu melden – und muss nun feststellen: Sie sitzt selber in der Hochuli-Falle.

Wenn es um den Grundsatz geht, sind sich alle einig: Das Asylwesen ist eine Verbundaufgabe. Wenn es darum geht, wo Hunderte von Flüchtlingen leben sollen, ändert sich der Ton rasch. Das zeigt sich an Reaktionen der Gemeinden, in denen der Kanton eine Grossunterkunft vorsieht. Dazu kommt die Kritik aus dem Baselbiet, weil der Aargau kein Bundeszentrum errichten will. Roth bringt dies in Erklärungsnotstand: Sie muss den Gemeinden begründen, warum diese Hand für etwas bieten sollen, das der Kanton ablehnt.