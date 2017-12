Die Anekdote aus dem Departement von Franziska Roth geht so: Statt neulich an einer wichtigen Sitzung sei die Regierungsrätin zu Hause beim Bügeln gewesen; sie habe den Termin verschwitzt. Das Problem an der Geschichte: Roth selber betont auch auf Nachfrage, davon wisse sie nichts.

Das Missverständnis wäre nicht der Rede wert, wäre es nicht symptomatisch für Roths erstes Amtsjahr und dessen Beurteilung von aussen. Auch wer vorurteilsfrei nachfragt, bekommt vor allem kritische Töne und wenig schmeichelhafte Episoden zu hören. Nicht etwa eine zu rechtslastige Politik wird der neuen SVP-Regierungsrätin angelastet. Nein, von links bis tief hinein ins bürgerliche Lager lautet der Vorwurf vielmehr, sie mache bisher überhaupt keine Politik.

Roth verweist auf Nachfrage auf ihre Strategie «Kooperation statt Konfrontation» in der Gesundheitspolitik und im Umgang mit den Gemeinden. Das Problem an ihrer Darstellung: Davon weiss bisher offenbar kaum jemand etwas.

Nicht vorwerfen lassen muss sich Franziska Roth dagegen, dass sie als Quereinsteigerin etwas unorthodox an den Politbetrieb rangeht. Die Wählerinnen und Wähler haben sie möglicherweise genau deshalb gewählt.

Unbestritten ist: Fremd- und Selbstbild von Roth in ihrem Startjahr gehen weit auseinander. Die SVP-Regierungsrätin muss nun möglichst bald den Tatbeweis erbringen, dass ihre Wahl kein Missverständnis war. Sonst können die nächsten drei Jahre bis zu den Erneuerungswahlen sehr lang werden. Auch für Franziska Roth.