Als ein Föhnsturm in der Nacht von Montag auf Dienstag am Lauberhorn grosse Schäden anrichtete, machte schnell das Gerücht die Runde, dass die Rennen in Wengen eventuell abgesagt werden müssen. Doch Aufgeben kam für die Organisatoren nie infrage. «Was die Menschen hier geschafft haben, wäre wohl fast nirgendwo sonst möglich», lobte der Norweger Aksel Svindal, einer der grossen Stars im Skiweltcup, die Arbeit der vielen Helferinnen und Helfer.

Die Organisatoren wurden belohnt. Bei Traumwetter siegte am Samstag in der Abfahrt mit Beat Feuz ein Schweizer. Insgesamt besuchten 51 000 Menschen die drei Rennen. Die TV-Bilder des Events vor imposanter Berg-Kulisse, die erstmals live im wichtigen Markt China ausgestrahlt wurden, waren beste Werbung für Ferien in der Schweiz.