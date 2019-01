Heute hat Raiffeisen Schweiz einen wichtigen Untersuchungsbericht, den sogenannten Gehrig-Bericht, veröffentlicht. Wie der neue Raiffeisen-Präsident Guy Lachappelle festhält, stellt der Bericht kein „strafrechtlich relevantes Verhalten“ durch Pierin Vincenz und andere Verantwortungsträger der Genossenschaftsbank fest. „Es war einfach schlechtes Management“, meint der Basler, der seit November an der Spitze der Bank steht.

Mit dieser Einschätzung übertreibt er bestimmt nicht. Es war sogar ausserordentlich schlechtes Management, was die frühere Führung unter dem charismatischen Bündner Raiffeisen-Chef ablieferte. So sind Firmenzukäufe „teilweise nach den Preisvorstellungen der Verkäufer“ erworben worden. Unabhängige Bewertungen, wenn überhaupt gemacht, wurden nicht durchgeführt oder dann oder nicht ausreichend berücksichtigt. Dies mit der Folge, dass viele Käufe überzahlt wurden. Der Genossenschaftsbank ist allein durch die von Vincenz vorangetriebene Expansion ein Schaden von 300 Millionen Franken entstanden. Angesichts der gesamthaft investierten 1 Milliarde Franken ist ein Abschreiber in dieser Höhe enorm.