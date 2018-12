Transparent ist ebenso die Uneinigkeit des Bundesrates in der Frage der zukünftigen Ausgestaltung unseres wirtschaftlichen und politischen Verhältnisses zur EU, dem mit Abstand wichtigsten Handelspartner. Somit gibt das siebenköpfige Kollegium ein ziemlich präzises Abbild der divergierenden Meinungsbilder wieder in dem von ihm regierten Land.

Dennoch ist fraglich, ob ein solches Vorgehen diesmal aufgeht. Immerhin wissen wir seit vergangener Woche, dass das Verhandlungsdossier neu das Kürzel «InstA» trägt. Das Verhandlungsergebnis ist transparent, ein für mehrere Monate anberaumtes Konsultationsverfahren steht an.

Schweizer Politmühlen mahlen bekanntlich langsam. Das zeigte sich Ende vergangener Woche in aller Deutlichkeit, als der Bundesrat nach fünfjährigen Verhandlungen seinen Nicht-Entscheid zum Institutionellen Rahmenabkommen mit der Europäischen Union kommunizierte. Auch in der Vergangenheit kam die Entscheidungsfindung oft sehr langsam, doch immerhin stetig voran. Dieser oft unspektakuläre Meinungsbildungsprozess trägt das Seine dazu bei, dass unser Land bis heute weltweit als Hort der Stabilität gilt.

Aber statt in bewährter Landestradition das Gemeinsame im konstruktiven Diskurs zu suchen und auf eine von einem breiten Konsens getragene Lösung hinzuarbeiten, gehen die politischen Haltungen zur zukünftigen Beziehung mit der EU immer mehr auseinander – in Bundesbern genauso wie in der Quartierbeiz.

Das bisherige Nicht-Entscheiden zum «InstA» ist letztlich Ausdruck des Spalts in der Schweizer Gesellschaft. Zwar weiss man um den geschaffenen wirtschaftlichen Mehrwert dank des bisherigen bilateralen Wegs. Zugleich tritt man an Ort und verkennt, dass eine weitere Wegstrecke im bilateralen Marathonlauf zurückzulegen ist, der am 1. Juni 2002 gestartet wurde.

Denn die Fixierung auf den Status quo bzw. das Treten an Ort ist auf Dauer nicht zielführend. Die EU drängt auf ein dynamisches Beziehungsgeflecht. Übernimmt die Schweiz diese Betrachtung nicht, ist nicht auszuschliessen, dass die EU den Marktzugang für unsere Unternehmen sukzessive erschwert.

Dass wir Schweizer in unserer langwierigen Entscheidungsfindung über den richtigen Weg seitens der EU zeitlich unter Druck gesetzt werden können, stört unser gewachsenes Souveränitätsempfinden gewaltig. Neben der nochmaligen sechsmonatigen Verlängerung der Börsenäquivalenz (MIFIR 23) stehen weitere Äquivalenzentscheide im Finanzbereich an, etwa die direkte grenzüberschreitende Bedienung von professionellen Kunden aus einem Drittstaat in die EU (MIFIR 46) oder die sogenannte AIFMD.