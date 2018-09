Magnus Hirschfeld, deutscher Arzt und Mitbegründer der ersten Homosexuellen-Bewegung, beschrieb im Jahr 1914 Plätze in der Schweiz, an denen homosexuelle Männer auf Männer trafen, die gleich empfinden. Über 100 Jahre später gibt es immer noch solche Treffpunkte. Einer ist das Mägenwiler Wäldli. Zwischen den Bäumen treffen sich Männer, die Sex mit Männern suchen. Bei genauerem Hinschauen geht es aber um mehr. Für eine Mehrheit der Männer dürfte der Wald ein Zufluchtsort sein. Versteckt zwischen Bäumen können sie ausleben, was in der Öffentlichkeit nicht möglich ist. Nicht weil es verboten wäre, sondern weil sie Angst davor haben, komisch angeschaut, verspottet oder verprügelt zu werden. Vielleicht, weil ihnen das alles schon einmal passiert ist.