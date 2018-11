Ihr Weg führte um die halbe Welt: Tausende von Adoptiveltern flogen in den 80er- und 90er-Jahren aus Europa nach Sri Lanka, um dort «ihr» Kind abzuholen. Nur: Welches Baby mit ihnen zurückkehrte, war oft willkürlich. Das zeigt die Geschichte eines Ehepaars, die es in der «Schweiz am Wochenende» erzählt hat. Sie reisten 1981 nach Sri Lanka. Im Gepäck: Je eine Bewilligung der Schweizer und sri-lankischen Behörden, die es ihnen erlaubten, ein Kind zu adoptieren. Eines, das weniger als drei Monate alt war. Im Kinderheim drückte ihnen die Vermittlerin ein etwa sechs Monate altes Kind in die Arme. Auf den Hinweis des Paares, dass sie mit diesem Baby nicht in die Schweiz einreisen dürften, reagierte sie schulterzuckend: Sie nahm ihnen das Kind aus den Armen und brachte ein jüngeres. Eine Szene, die zeigt: Adoptivkinder in Sri Lanka waren austauschbar, Babys wurden herumgeschoben wie Ware.

In den 80er-Jahren konnte ein Kind aus dem Ausland im Schnellverfahren adoptiert werden. In der Schweiz hingegen wurden Kinder nur noch selten zur Adoption freigegeben. Ein uneheliches Kind katapultierte die Mutter nicht mehr an den Rand der Gesellschaft. Und durch Aufklärung und Empfängnisverhütung nahmen die ungewollten Schwangerschaften sowieso ab. Da eine künstliche Befruchtung nicht Routine, sondern noch eine Sensation war, führte ein unerfüllter Kinderwunsch oft ins Ausland. Gleichzeitig herrschte eine humanitäre Überzeugung vor, mit einer Adoption «etwas Gutes zu tun». Von dieser Idee beflügelt, reisten Tausende von Adoptiveltern in Drittweltstaaten.

Dort richteten Babyhändler das Angebot nach der Nachfrage. Die Kinder waren eine Goldgrube. 1982 schrieb das Magazin «Spiegel» von einer «blühenden Multimillionen-Dollar-Exportindustrie». Das hat Folgen bis heute – wenn erwachsene Adoptierte ihre leiblichen Eltern nicht finden können. Sie stossen auf Widersprüche in ihren Dokumenten oder stellen vor Ort fest: Ihre angeblichen Namen, Geburtsdaten oder -orte stimmen nicht. Das Recht auf Herkunft bleibt ihnen verwehrt, ihre Wurzeln sind abgeschnitten. Sie müssen mit einer grausamen Ungewissheit leben: Hatte ihre leibliche Mutter sie zur Adoption freigegeben – oder wurden sie ihr entrissen und gerieten in die Fänge von Kinderhändlern?