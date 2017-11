Auf Mustafa Kemal, den Gründer der modernen Türkei, war Präsident Recep Tayyip Erdogan bisher nicht gut zu sprechen. Nicht einmal den offiziellen Nachnamen Atatürk, «Vater der Türken», den die türkische Nationalversammlung dem Republikgründer 1934 verlieh, nahm er gern in den Mund. Erdogan und seine islamisch-konservative Partei AKP gelten als Gegenentwurf zu Atatürk und seinen Reformen wie der Trennung von Staat und Religion, der Gleichberechtigung von Mann und Frau und der Westorientierung der Türkei.

Noch ist der Staatsgründer allgegenwärtig – mit Büsten auf jedem Schulhof, Standbildern in jeder Stadt und Porträts in allen Amtsstuben und Fabrikhallen. Aber Atatürk bekam in den vergangenen Jahren zunehmend Konkurrenz: Die AKP pflegt den Erdogan-Personenkult. Doch gerade als es schien, Erdogan wolle sich selbst zum neuen Vater der Nation aufschwingen, ergeht sich der Präsident nun in Lobpreisungen des Staatsgründers: «Ewigen Respekt» schulde das Volk Atatürk, erklärte Erdogan jetzt anlässlich des 79. Todestages des Nationalhelden, der «einen besonders wertvollen Platz im Herzen der Nation» einnehme.

Es begann mit dem Putschversuch vom Juli 2016

Die Elogen klingen überraschend aus dem Mund Erdogans. Sie sind aber nicht Ausdruck einer neu entdeckten Zuneigung, sondern kühles politisches Kalkül. Erdogans Wiederentdeckung Atatürks begann mit dem Putschversuch vom Juli 2016. Der Umsturz wurde zwar binnen weniger Stunden niedergeschlagen, aber er hat Erdogans Regime in den Grundfesten erschüttert – abzulesen am ungeheuren Ausmass der bis heute andauernden «Säuberungen». Parallel zur gnadenlosen Verfolgung seiner Kritiker versucht Erdogan, seine Machtbasis in der Bevölkerung zu erweitern.

Es war kein Zufall, dass am Tag nach dem Putschversuch ein riesiges Plakat an der Fassade der AKP-Parteizentrale in Ankara angebracht wurde. Es zeigte nicht etwa Erdogan – sondern Atatürk. Teil dieser Strategie war auch Erdogans Öffnung zu den Ultra-Nationalisten vor dem Verfassungsreferendum vom April dieses Jahres. Dennoch konnte Erdogan sein Präsidialsystem, das ihm nahezu unumschränkte Macht verschaffen soll, nur mit ganz knapper Mehrheit durchbringen. In 17 der 30 grössten Städte überwogen die Nein-Stimmen. Diese Städte muss Erdogan zurückerobern, wenn er bei den Kommunal-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2019 seine Macht verteidigen will.

Die Weichen dafür müssen 2018 gestellt werden, heisst es in einem internen Strategiepapier der Regierungspartei AKP. Im Rahmen des Übergangs vom parlamentarischen System zur Präsidialverfassung übernahm Erdogan im Juni wieder den Vorsitz der Partei. Mit der erhofften Wiederwahl zum Präsidenten im November 2019 wird er in Personalunion auch das Amt des Regierungschefs übernehmen. Darin liegt die besondere Bedeutung des bevorstehenden Urnengangs.

Der Präsident weiss, dass er jede Stimme braucht

Rechtzeitig vor den Wahlen will Erdogan die Partei wieder auf Vordermann bringen. Sechs Bürgermeister und Dutzende führende Provinz-Funktionäre der AKP liess Erdogan in den vergangenen Monaten bereits absetzen. Die Partei ist in keinem guten Zustand. Nach mittlerweile 15 Jahren an der Macht haben viele Regierungspolitiker die Bodenhaftung verloren. Aus der AKP ist eine Art Staatspartei geworden. Korruptionsvorwürfe werden laut. Bedrohlicher noch für Erdogan: Wie sich am knappen Ergebnis des Verfassungsreferendums zeigte, stehen offenbar auch viele AKP-Wähler nicht hinter seinem Präsidialsystem.

Umso wichtiger ist es für Erdogan, neue Wähler zu gewinnen. Nach der Annäherung an die Ultra-Nationalisten versucht Erdogan jetzt, im Revier der Kemalisten zu wildern. Dazu gehört, dass er die Oppositionspartei CHP, die auf Atatürk zurückgeht und sich als Bewahrer seiner Ideologie versteht, nun besonders heftig attackiert: Man dürfe Atatürks Erbe nicht jenen überlassen, «die in ihrer Rhetorik marxistisch und in ihrem Herzen faschistisch sind», giftet Erdogan. Die Angriffe auf die CHP und die Lobeshymnen auf Atatürk zeigen: Erdogan weiss, dass er im Superwahljahr jede Stimme braucht.

