Die Schweiz will ihre Abhängigkeit von fossiler Energie und damit den klimaschädlichen CO2-Ausstoss reduzieren. Und sie steigt mittelfristig aus der Kernenergie aus. Letzteres hat das Volk zusammen mit der ambitiösen Energiestrategie 2050 beschlossen. Der Aargau lehnte diese zwar ab, aber sie gilt. Folglich muss sich die Schweiz und mit ihr der Energiekanton Aargau vorbereiten, damit die Stromversorgung gewährleistet bleibt, wenn dereinst das letzte AKW vom Netz geht. Kein Problem, sagen manche. Europa schwimmt im Strom, importieren wir halt. Das wird aber schwierig. Bis dann stehen nämlich auch in Deutschland die AKWs still.

Leider kann man Strom ausser im Speichersee heute nur schwer speichern. Deshalb muss die Schweiz hier weiter forschen und alles tun, um auch künftig genug eigene, verlässliche, bezahlbare Kapazitäten zu haben. Darum ist es richtig, Gebäude mit Solaranlagen zu bauen, Häuser besser zu isolieren und anderes mehr. Dies benötigt aber viel Zeit und Geld, gerade für Isolationen.

Es ist deshalb offensichtlich, dass sich eine Lücke auftun wird. Darum sagt der Verband der Aargauer Stromversorger, übergangsweise brauche es Gaskombikraftwerke. Das ist ein Weckruf zur richtigen Zeit. Nun will niemand solche CO2-Schleudern. Um sie zu verhindern, reicht es nicht, auf neue Vorschriften und Verbote zu warten. Jeder und jede kann und soll Energie noch bewusster nutzen, effizienteste Geräte kaufen und so letztlich sparen, mal nicht fliegen, dafür im eigenen Land Ferien machen. So macht die Energiezukunft sogar Spass.

