In der Demokratie wird geredet, gefeilscht und gestritten – und irgendwann entschieden. Genau so lief es in Aarau bei der Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Und weil niemand die 1400 Unterschriften für ein Referendum gesammelt hat, wird es – ganz grosse Überraschungen ausgeschlossen – keine Volksabstimmung geben.

Der Weg für die Teilrevision Nutzungsplanung «Stadion» wäre damit eigentlich frei – auch wenn er länger dauert als bisher kommuniziert (Mai/Juni statt Februar).