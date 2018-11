Die Geschichte erinnert an jene von Funda Yilmaz: Eine Köchin in einem kleinen Zurzibieter Dorf soll nicht eingebürgert werden, weil sie unter anderen an Geografiefragen scheitert. Es ist Zeit, die heutige Form der Einbürgerungsbefragung abzuschaffen – auch im Sinne der Gemeindepolitiker. Ein Kommentar.