Noch einmal hat uns der Sommer in dieser Woche gezeigt, was er kann: Hitzetag folgte auf Hitzetag, nicht einmal in den Nächten kühlte es richtig ab. Vielleicht wars das nun, am Freitag sind die Temperaturen gefallen.

Doch dieser Sommer wird noch lange in Erinnerung bleiben. Vielen von uns positiv: Man verliess das Büro über Mittag routiniert für eine Abkühlung im Fluss, genoss die langen mediterranen Abende auf dem Balkon oder in der Gartenbeiz, und die Luft des Kinder-Planschbeckens musste man kein einziges Mal rauslassen.

Gefreut haben sich auch die Glaceverkäufer und Bierbrauer, in den Bergen jubelte man über eine Rückkehr der Touristen, und im Flachland erzielten eben noch defizitäre Badeanstalten traumhafte Umsätze.

Ist diese wunderbare Zeit wirklich schon vorbei?

Hoffentlich!, sagen andere Menschen, die nachts keinen Schlaf fanden, in unklimatisierten Altersheimen schmachteten (2000-Watt-Gesellschaft!) oder sich bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren konnten. Fischer und Naturschützer beklagten ein Massensterben von Äschen und Forellen in den Flüssen, die teilweise über 25 Grad warm waren.

Und weil es nicht nur heiss, sondern auch äusserst trocken war – so trocken wie noch nie in einem Sommer, seit man die Daten erfasst –, mussten die Bauern Kühe notschlachten, da auf manchen Weiden kein Gras mehr wuchs.

Ist es das Wetter – oder das Klima?

Der Extrem-Sommer 2018 ist ein globales Phänomen. In Japan starben 125 Menschen, nachdem in Tokio die Temperaturen erstmals in der Geschichte auf über 40 Grad gestiegen waren. Noch mehr Menschen kamen bei Waldbränden ums Leben: in Schweden, Griechenland, aber auch in Kanada und in Sibirien.

Die Temperatur- und Trockenheits-Rekorde stimmen nachdenklich. Die Frage flimmert im Raum: Ist das, was wir in den vergangenen Monaten erlebten, mit all den schönen und den schlimmen Seiten, ein Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Jahren und Jahrzehnten der Normalfall werden wird?

Eine eindeutige Antwort darauf sind uns die Klimaforscher, die auf allen Kanälen auftraten, schuldig geblieben. Wetter und Klima sind zwei unterschiedliche Dinge: Wetter meint den kurzfristigen Zustand der Atmosphäre, Klima deren langfristige Veränderung, über einen Horizont von 30 und mehr Jahre hinweg. So wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, bedeuten ein paar Monate mit Extrem-Wetter noch nicht, dass das Klima künftig ein gänzlich anderes sein wird.

Unbestritten ist jedoch: Die Erde hat sich erwärmt, seit man Ende des 19. Jahrhunderts mit Temperaturaufzeichnungen begann. In Mitteleuropa um 1,2 bis 1,5 Grad. Für jedermann erkennbar sind auch das Schmelzen der Gletscher und die abnehmenden Schneemengen in den Alpen. Der Sommer 2018 fügt sich in den langfristigen Temperaturtrend der letzten 100 Jahre ein, auch wenn er keinen Hitzerekord markierte (der fiel 2003).

All das lässt sich nicht leugnen. Umstritten ist jedoch die Frage, was die Menschheit gegen diese Entwicklung tun soll. Noch vor drei Jahren schien der Fall klar. Die grossen Wirtschaftsblöcke Europa, USA und China feierten das Klimaabkommen von Paris als Durchbruch. Sie vereinbarten, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten, verglichen mit der vorindustriellen Zeit.

Doch der Wind hat gedreht. Die USA haben das Abkommen gekündigt, und China setzt voll und ganz auf Wirtschaftswachstum. Ebenso Indien. Der Klimaschutz kommt erst an zweiter Stelle. Dass der Verbrauch von Kohle erstmals seit langem wieder ansteigt, sagt alles über die Prioritäten der grossen Volkswirtschaften. «Der Kampf gegen den Klimawandel ist verloren», schrieben resigniert die beiden globalen Leitmedien «New York Times» und «Economist».

Aus der Schweiz und aus Europa heraus auf Trump und die Chinesen zu zeigen, ist einfach. Denn was tun wir selber? Zwar hat unsere Industrie den Treibhausgas-Ausstoss gesenkt, und in Bern wird über ein CO2-Gesetz diskutiert.

Aber wir Konsumenten fliegen öfter denn je mit dem Flugzeug, Abschlussreisen umweltbewegter Maturanden führen mit Easyjet nach Barcelona, und Familien, die zu Hause die Joghurt-Deckeli von den -Bechern für die Alu-Sammlung trennen, buchen Kreuzfahrten, die klimaschädlichste Form von Ferien. Der Fleischkonsum nimmt wieder zu, obwohl wir wissen, dass die Fleischproduktion ein Klimatreiber ist.

Der Extrem-Sommer gab uns eine Ahnung, was langfristig auf uns zukommen könnte. Doch er zeigte auch, dass wir nicht bereit sind, unser Verhalten zu überdenken. Die heissen Tage freuen oder belasten uns, aber der Klimawandel lässt uns kalt. Wenn wir diese Gleichgültigkeit bloss nicht noch bereuen müssen.

patrik.mueller@schweizamwochenende.ch