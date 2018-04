In den Aarauer Schulen lässt sich ein ganz eigener Geldfluss feststellen. Die Stadt hat 2015 im Zuge von Sparmassnahmen die Beiträge für Schulreisen, Schullager und sonstige Ausflüge reduziert. Da die Kinder, angetrieben von übermotivierten Lehrpersonen, dummerweise doch noch an Schulreisen, Schullagern und Ausflügen teilnehmen möchten und diese in den letzten Jahren sicherlich eher teurer als günstiger geworden sind, müssen sie halt die nötigen Batzen woanders herholen.

Das Zauberwort heisst «Pausenkiosk». Eltern gehen also Backsachen einkaufen und stellen die Verkaufsobjekte auch gleich selber her, weil die Kinder keine Zeit haben oder das nicht so gut können (man will sich doch nicht blamieren). Kuchen, Waffeln, Muffins und weitere Leckereien werden dann in die Schule mitgegeben, worauf sie in der Pause an andere Kinder verkauft werden, die dafür einen Fünffränkler von ihren Eltern zugesteckt bekommen haben. Und so geht’s weiter Woche für Woche, bis alle ihre Batzen für die Schulausflüge zusammen haben.

Geld fliesst einerseits in Lebensmittelläden, damit die Kinder etwas an die anderen Kinder verkaufen können, um so an das Geld von anderen Eltern zu kommen. Ihrerseits erhalten dann die Kinder dieser Eltern später wiederum Geld von den Kindern, die den Pausenkiosk mit dem Geld ihrer Eltern leerkaufen. Und es ist ja auch nicht so, dass Mütter und Väter sonst nichts bezahlen, denn beispielsweise für das Schullager wird in Aarau eine Elternbeitrag von 200 Franken pro Kind erhoben.