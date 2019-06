Stellt man ein M auf den Kopf, dann wird es zu einem W. Und das W stand bei der Migros in den letzten Jahrzehnten vor allem für eins: für Wachstum. Wachstum um jeden Preis. Es schien, als würde der Konzern alles kaufen wollen, was man ihm anbot. Das Unternehmen kaufte Denner, Digitec, Galaxus, Navyboot und so weiter. Vor über 20 Jahren stand die Globus-Gruppe auf der Einkaufsliste, zu der damals die längst vergessene ABM-Warenhauskette gehörte.

Mit den vielen Zukäufen wurde die Genossenschaft in den wenigsten Fällen glücklich und musste viel Lehrgeld bezahlen. Der neue Chef Fabrice Zumbrunnen will nun den Gemischtwarenladen, zu dem die Migros längst geworden ist, radikal entrümpeln. Das Unternehmen soll sich wieder auf sein «strategisches Kerngeschäft» konzentrieren und im Online-Bereich ausbauen, wie es in der Medienmitteilung heisst. Es war in der Tat immer weniger ersichtlich, für was die Marke Migros eigentlich noch stand. Und sich gegen einen möglichen Markteintritt von Amazon zu rüsten, ist sicher auch nicht falsch.