Gleichberechtigung – ist dieser Begriff für Sie trotz omnipräsenter Gender-Debatte antiquiert? Dann sind Sie wie ich ein Kind der 80er-Jahre und haben eine vorwiegend männliche Erziehung in der Schule erlebt. Mädchen hatten noch getrennt von den Jungs Kochen, während die Knaben artgerecht auf Metallteilen herum hämmerten. In meiner damaligen Sekundarschule unterrichteten fast nur Lehrer, die sich auf dem pädagogischen Höhepunkt ihrer Männlichkeit glaubten. Lehrerinnen (sofern nicht Hauswirtschaftslehrerinnen) waren damals mehr geduldet als akzeptiert.

Heute ist die Gleichberechtigung in den Schulen umgesetzt, doch in dessen Konsequenz haben sich auch viele Männer aus diesem Beruf verdrückt. Erst kürzlich plädierte die NZZ gar für mehr Männer im Lehrberuf. Es geht aber nicht darum, dass wir mehr Männer in den Schulen brauchen. Wir Lehrer sind immer noch da, aber wir sind sanftmütig und gendermässig unkenntlich geworden. Oder: Der Lehrberuf zieht (Sie verzeihen mir den Ausdruck) nur noch pädagogische Pantoffelhelden an.

Gewiss, ich wünsche mir nicht die Kasernenpädagogik vergangener Tag zurück. Aber wie viel Weiblichkeit verträgt unser Bildungssystem? Was passiert mit den Jungs und ihren pubertären Ausrastern bei so viel weiblichem Lehrpersonal? Viele Buben wachsen in einem weiblichen Milieu auf und haben oft die erste männliche Lehrperson auf der Oberstufe. Klar, früher hat man die Mädchen zu wenig gefördert. Aber machen wir heute nicht den gleichen Fehler? Haben wir für die maskulinen Stärken und Schwächen in der Schule zu wenig Verständnis?

Klar ist: Frauen machen einen hervorragenden Job in der Schule, aber ihnen fehlt oft ein Gespür für pubertäre Gockelkämpfe. Meine Kolleginnen reagieren bei Konflikten sehr harmonisch und verständnisvoll. Dabei kann ich nur neidvoll zusehen, dass sie nie oder selten laut werden. Ich betreibe sicher keinen Kasernendrill, dennoch muss ich manchmal die pädagogische Wohlfühlzone verlassen und sagen, wer in diesem erlebnispädagogischen Tipidorf der Häuptling ist.

Im Sportunterricht etwa haben gewisse Schüler immer wieder emotionale Aussetzer. Eine diskussionsbezogene Pädagogik (wir setzen uns in den Kreis und reden) kann helfen, aber ich möchte keine Psychokurse in der Turnhalle anbieten. Dazu fehlt mir Zeit und Musse. Handelt ein Schüler wiederholt aggressiv, nehme ich ihn einfach vom Feld. Je nach Aggressionspotenzial leidet danach eine Türe oder ein Spiegel in der Kabine unter der Wut dieser ungewollten Auswechslung. Aber: Ist dies nicht der normale Ausbruch einer unterdrückten, aber vielleicht normalen Aggression eines Jugendlichen, der keine männlichen Attitüden mehr zeigen darf?

Darum: Wir brauchen wieder «echte Kerle» in den Schulen, die zwar nicht nur von Testosteron gesteuert werden, aber dennoch wieder mehr echte Männlichkeit in die Schulen zurückbringen.