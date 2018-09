Die Politik läuft im Aargau in 4-Jahres-Zyklen ab: Jahr 1 nationale Wahlen, Jahr 2 kantonale Wahlen, Jahr 3 kommunale Wahlen, Jahr 4 keine Wahlen. Und da capo. 2018 ist ein Keine-Wahlen-Jahr. Doch diese Woche war alles anders: Wahlen, Menschen, abtretende und kandidierende, standen im Fokus. Zu Doris Leuthard, der «bisher erfolgreichsten Bundesrätin» («Tages-Anzeiger»), nur noch diese Anmerkung: Vor etwa 20 Jahren hat sich der Aargau aufgemacht, sein Kellerkinder-Image unter den Kantonen loszuwerden, er wollte den lieben Miteidgenossen zeigen, dass er nicht nur belächeltes Zwischen- und Durchgangsland ist, sondern über hervorragende Qualitäten und Menschen verfügt. Dass dies gelungen ist, daran hat Doris Leuthard den grössten Anteil geleistet. Nicht den einzigen, aber den grössten. So gesehen könnte man gelegentlich die Skulptur, die heute im Dorfzentrum von Merenschwand steht, auf den Aargauer Platz in Aarau zügeln.

In einer Aargau-Kolumne ist auch ein Plätzchen für einen Oberaargauer frei. Zu Johann Schneider-Ammann deshalb noch diese Anmerkung: 2011 hat der Bund die Bereiche Bildung und Forschung, zuvor im Innen- und im Volkswirtschaftsdepartement verstreut, endlich zusammengelegt und dem Departement von Schneider-Ammann angegliedert. Doch einen Bildungsminister hatten wir in den letzten sieben Jahren nicht wirklich. Wir hatten einen Berufsbildungsminister. Und dieses Engagement ist gewiss warm zu loben. Doch Bildung besteht nicht nur aus Berufsbildung. Der Nachfolger/die Nachfolgerin ist nun aufgefordert, alle Äste des Bildungsbaumes gleichermassen zu pflegen und eine Gesamtkonzeption zu entwickeln.

Und dann war da auch noch die parteiinterne Ausmarchung, wen die SP Aargau in den Ständeratswahlkampf schickt. Etliche Beobachter wunderten sich vor allem darüber, dass der bekennende Frauenförderer Wermuth nun, da es um ihn selber geht, plötzlich die jungen Männer fördern will. Uns aber wundert an der Kürung des Neu-Zofingers noch etwas anderes: Cédric Wermuth mag im linken Lager hervorragend mobilisieren. Doch wie gross das linke Lager im Aargau ist, haben wir vor einer Woche, bei der Millionärssteuer, wieder gesehen. Will heissen: Bei Majorzwahlen brauchen Linke, die gewählt werden wollen, Unterstützung aus der bürgerlichen Mitte. So wie sie Pascale Bruderer genoss. Und wie sie wohl auch Yvonne Feri genossen hätte. Nun hat die SP zwar den sozialistischeren Ständerats-Kandidaten, aber wohl kaum den mit den grössten Wahlchancen. Nun, sie muss es selber wissen.