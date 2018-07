Nur Schweizer verstehen Dödäda, was für «darf der das?» steht. Die Welt schlittert in einen Handelskrieg, der vom US-Präsidenten Donald Trump angezettelt wurde. Nachdem China auf seine Import-Strafzölle bereits reagiert hat, stellt Trump weitere Zölle in der Höhe von 200 Milliarden Dollar in Aussicht.

Auch die Schweiz ist betroffen, natürlich in viel kleinerem Ausmass. Aber auch sie leidet unter Strafzöllen auf Stahlexporte. Es handelt sich um ein Volumen von 80 Millionen Franken, ein Bruchteil der Gesamtexporte in die USA in der Höhe von 36 Milliarden.

Aber durch die zusätzlichen Zölle verteuert sich dieser Export und ist damit weniger wettbewerbsfähig. Was tun? Eine der wenigen Handlungsmöglichkeiten besteht in einer Klage vor der Welthandelsorganisation WTO. Ihr gehören 164 Staaten an, darunter die USA und die Schweiz. Und eine der wichtigsten Aufgaben der WTO ist es, bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern zu schlichten und zu entscheiden. Weit hat es die Schweiz mit ihrer Klage nicht, der Sitz der WTO ist in Genf.

Ist es überhaupt sinnvoll, dort eine Klage einzureichen? Provoziert damit die Schweiz, klein und schmächtig, nicht die USA, gross und mächtig? Bekanntlich hat der aktuelle Präsident ein eher cholerisches Temperament und ist schnell auf hundert.

Allerdings haben schon andere Staaten bei der WTO gegen die Strafzölle der USA geklagt, und das hat Trump bislang akzeptiert, ohne ein Twitter-Gewitter loszulassen. Wichtiger als diese Frage ist allerdings: Nutzt das irgendwas, bringt das irgendwas?