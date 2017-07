Er ist wohl der meistgenutzte Park im ganzen Kanton. Und er hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen – auch, weil sich immer mehr Menschen im Freien verpflegen. Seit dem Bau des «Starbucks» und des danebenstehenden Spielplatzes ist am Aarauer Kasinopark nicht mehr viel verändert worden. Mit Erfolg wurde seine Vermöblung durch die Kamine der Fernwärmezentrale und das Menschenrechtsdenkmal verhindert.

Der Kasinopark hätte es verdient, wenn sich die Stadt wieder einmal grundsätzlich Gedanken machen würde über seine Zukunft. Das gilt insbesondere auch für das angrenzende Verbindungsstück zwischen der Igelweid und der Altstadt (zwischen «Starbucks» und Interdiscount gelegen) – inklusive der Frage der Veloabstellplätze.