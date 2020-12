Diese Worte von Sitting Bull sind auch an seinem 130. Todestag noch unglaublich weise

Sein Name klingt wie ein Zauberspruch, sein Bildnis weckt Erinnerungen an Kindheitsjahre, in denen man sich mit Pfeilbogen ins Herbstlaub warf und indianisch anmutende Töne durch den Garten rief: Thathanka Iyotake, auf Deutsch: Sitzender Bulle.

Der Medizinmann der Lakota-Sioux schlug den weissen Eindringlingen in Nordamerika immer wieder ein Schnäppchen. Bei der Schlacht am Little Bighorn fügte er den US-Streitkräften 1876 eine der wenigen Niederlagen in den Indianerkriegen zu. Später zog Sitting Bull als Teil der Wild-West-Show des Schaustellers Buffalo Bill durch die Lande und versuchte, die Wogen zwischen den indianischen Ureinwohnern und den Besatzern zu glätten.

Heute vor 130 Jahren wurde er erschossen. Geblieben sind uns seine Weisheiten, zum Beispiel diese hier: