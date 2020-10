Diese Tivoli-Bilder dürfen nicht folgenlos bleiben

Bilder sind oft stärker als Worte. Und bei den Bildern, die aus dem Shoppingcenter Tivoli am Samstag gemacht wurden , fehlen einen im ersten Moment schlicht die Worte. Hunderte von Menschen, die sich drängen, als ob es kein Morgen gäbe. Und das just in einer Zeit, in der sich das Coronavirus besorgniserregend verbreitet und eine neue Form des Lockdowns droht.

Die Tivoli-Bilder sind ein Hohn gegenüber allen, die sich einschränken und solidarisch mithelfen, die Pandemie zu bremsen.

Denn da gibt es auch die anderen Bilder an diesem Wochenende: Registrierte Fussballfans, die brav mit Maske und Abstand unter Argusaugen der Behörden an der frischen Luft einen Match auf dem Brügglifeld schauen. Schon dieses Konzept ist umstritten und vielleicht schon bald wieder vorbei. Umso unerklärlicher ist, dass gleichzeitig unter dem Deckmantel von Konsum und Umsatz in einem Einkaufszentrum eine Party abgeht, wie sie in einem Nachtklub wegen Covid-19 längst verboten wäre.

Die Tivoli-Bilder zeigen, wie erschreckend schnell Eigenverantwortung dem Herdentrieb weichen kann, wenn die Versuchung gross genug ist. In der Verantwortung stehen allen voran die Tivoli-Betreiber, die ihre Jubiläumssause mit verlockenden Spezialangeboten durchziehen, der verschärften Corona-Lage zum Trotz.

Auch die Politik ist in der Pflicht: Wenn sie solches Gebahren duldet, verliert ihr Corona-Regime den Rückhalt in der Bevölkerung. Der wäre gerade in den nächsten Wochen wichtiger denn je.