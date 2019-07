In der Schweiz hat Matthias Egger vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Bern zum Familienmord gearbeitet. Im Fachblatt «PLOS One» berichtet Egger von 158 Todesfällen durch Tötungsdelikte in Familien zwischen 1991 und 2008. Wie er zu dieser Summierung kommt, erschliesst sich allerdings nicht aus seinem Bericht.

In rund 95 Prozent der Fälle ist der Auslöser des männlichen Familienmords die Ankündigung der Partnerin, das gemeinsame Leben nicht mehr fortsetzen zu wollen. Rekonstruiert man aus Zeugnissen von Angehörigen den Familienmord, so lässt sich folgende Geschehenskette entwickeln: Die Entscheidung der Partnerin, den bis anhin ahnungslosen Partner zu verlassen, löst bei diesem einen akuten Zustand der totalen Panik aus. Er wird von dem Gefühl übermannt, dass ihm der Lebensboden entzogen wird und dass er ohne seine Familie nicht mehr in dieser Welt sein kann. Plötzlich wird auch deutlich, dass die eigene Frau die einzige Anlaufstelle für Sorgen, Nöte, Trost und Geborgenheit gewesen ist. Ohne sie droht nicht nur die soziale Isolation, sondern das dunkle Loch von Verzweiflung, Angst und Alleinsein. In dieser Situation ist Mord offenbar «einfacher» als der schwierige Umgang mit Trennung und Schmerz.

Grundlegende Eigenschaften für private Beziehungen wie Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Nähe oder Dialogbereitschaft sind nach wie vor primär weiblich etikettiert; im männlichen Sozialisationsprozess kommt ihnen nur eine untergeordnete Rolle zu. Dementsprechend konzentrieren sich erwachsene Männer in Beziehungen auf das, was ihnen vermittelt wurde, was sie können und was nach dem traditionellen Verständnis der Gesellschaft zum männlichen Eigenschaftsprofil gehört. Sie versuchen, ihre Familie zu ernähren und opfern sich dabei manchmal auf; sie fühlen sich für die Dinge der Aussenwelt zuständig, sind ziel- und ergebnisorientiert.