Hände hoch und Nüsse her! Im südafrikanischen Simbabwe haben es Diebe immer öfter auf eine ungewöhnliche Beute abgesehen: Macadamia-Nüsse. Glaubt man lokalen Medienberichten, so bringt die begehrte Knabberei auf einigen Märkten mehr Geld ein als dieselbe Menge Tabak.

Chipinge liegt im Osten des Landes. Kriminalität kannte die Kleinstadt bisher kaum. Seit neuem haben die Bauern der Region aber schlaflose Nächte. Immer öfter belagern bewaffnete Banden ihre Farmen. Mit Macheten, Schlagringen und Messern gehen sie gegen jeden vor, der sich ihnen und den wertvollen Macadamia-Nüssen in den Weg stellt. «Zuerst kamen sie nachts, heute fallen sie schon bei Tageslicht über unsere Farmen her», berichtet Simon Sithole der simbabwischen Zeitung «ManicaPost». Dem Bauern zufolge leben die Bewohner in ständiger Angst, seitdem die Nussmafia in den letzten Wochen wiederholt zuschlug. «Unsere Arbeiter werden täglich von den Räubern angegriffen.»

«Goldene Nuss» wird die Macadamia in Chipinge genannt. Die Auswirkungen des «Goldrauschs» bekommt auch die Polizei zu spüren: Derzeit ermittelt sie gegen 30 Messer schwingende Eindringlinge, die sich mit drei Tonnen Macadamias davonmachten. Strassenwert: 36 000 Franken.