Er verkörpert Jugendlichkeit, Charisma, Unbeschwertheit und damit vieles, was herkömmlichen Politikern abgeht. Doch wer wirklich verstehen will, warum Emmanuel Macron nach seinem Sieg im ersten Durchgang der französischen Präsidentenwahl als Messias gefeiert wird, muss sein Wahlprogramm lesen: Darin macht der 39-Jährige klar, dass die Gegensätze zwischen links und rechts für ihn überholt sind.

Im Wahlkampf präsentiert er sich weltoffen, gleichzeitig kämpft er als «Präsident der Patrioten» gegen Nationalismus. Ein Investitionsplan in der Höhe von 50 Milliarden Euro gehört ebenso zu seinem Programm wie die Absicht, die Staatsausgaben um 60 Milliarden Euro zu senken.

Macron lässt sich zwar nicht gern ein Etikett anheften. Trotzdem kommt er um ein solches bei den Wählern kaum herum. Der Ex-Wirtschaftsminister kommt aus der sozialliberalen Ecke, darin sind sich Politbeobachter einig.

Sozialliberal? Dieses Etikett klingt in manchen Ohren befremdlich, auch und gerade in der Schweiz. In der Geschichte der Parteien steht es für das Ringen um eine unkonventionelle Positionierung, aber auch für das Lossagen vom konservativen Lager und das Aufbrechen aus der linken Einöde. Sozialliberal, das heisst: auf den sozialen Ausgleich bedacht und um Wettbewerbsfähigkeit bemüht. Der Staat ermöglicht dem Individuum ein Höchstmass an Freiheit. Ausnahmen gelten beim Schutz der Umwelt und der sozial Schwachen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich.

Mit dem Label «sozialliberal» schmücken sich fast alle gerne

In Frankreich ist das Profil Macrons nicht zuletzt die Antwort auf das programmatische Versagen der etablierten Parteien. Welche Partei aber bevorzugt ein Schweizer Wähler, der sozialliberal tickt? Nach dem Niedergang des Landesrings der Unabhängigen im Jahr 2000 finden sich – von der SVP einmal abgesehen – sozialliberale Kräfte in jeder Partei. Nur sind diese marginalisiert.

Angefangen bei der SP: Im europäischen Vergleich ist sie eine der am weitesten links politisierenden sozialdemokratischen Parteien, die Genossen am linken Flügel sind deutlich in der Mehrzahl. Eine «reformorientierte Gruppe» arbeitet immerhin an Ansätzen, um neue Wähler mit gemässigteren Inhalten anzusprechen.

Konkretes lieferte sie bislang kaum, das Positionspapier der Gruppe ist allgemein gehalten. Oft noch ein wenig linker als die Sozialdemokraten positionieren sich die Grünen. Dass sie so geschlossen auftreten wie noch nie, geht zu einem guten Teil auf die Abspaltung der Grünliberalen zurück.

Schwer haben es Sozialliberale auch in der FDP, die dezidiert staatskritisch auftritt. Für Linksfreisinnige hat es in der Partei kaum mehr Platz. Spätestens unter Ex-Parteichef Fulvio Pelli hat sich die Devise etabliert, wonach der Platz der FDP rechts der Mitte ist. Die CVP ihrerseits verlieh sich vor Jahren selbst das Label «sozialliberal», ohne dieses geeint zu vertreten. Zu breit ist ihr Spektrum dafür.

Konservative Kräfte sind den Mitte-Links-Vertretern quantitativ überlegen. Und unter Präsident Gerhard Pfister ist die CVP drauf und dran, wieder konsequent bürgerlich zu politisieren. Ähnlich präsentiert sich die Lage der BDP, die sich im bürgerlichen Lager zwar als progressive Alternative empfiehlt, als SVP-Abspaltung aber vor allem im ländlichen Milieu verbreitet ist.

Die Grünliberalen bieten vieles, verkaufen sich aber schlecht

Schliesslich also die Grünliberalen. Noch immer ist ihr Platz in der Parteienlandschaft nicht endgültig festgelegt. Nirgendwo ist der Unterschied zwischen Kandidierenden und Wählern grösser, wie die Selects-Studie zu den Wahlen 2015 zeigt: Die GLP-Offiziellen sind rechter aufgestellt als ihr Elektorat. Dabei verortet sich laut der Studie gut ein Sechstel der Schweizer Wähler leicht links der Mitte. Diese Gruppe ist geprägt von einem sozialliberalen Zuschnitt. Sie steht für die gesellschaftliche Öffnung und einen Freihandel mit nachhaltigem Anstrich.

Just in dieser Nische könnte sich die GLP entfalten – wenn es ihr denn gelingt, dem Seilziehen zwischen links und rechts vermehrt mit originellen Themen zu begegnen. Tatsächlich versucht sie mit ihrer neuen Denkfabrik GLP-Lab, nationalkonservativen Tendenzen ein «optimistisches Narrativ» entgegenzusetzen. Hoffnungen setzt die Parteispitze zudem in den Nachwuchs. Links von der Mutterpartei positioniert, sind die jungen Grünliberalen gleich in mehreren Kantonen zur wählerstärksten Jungpartei geworden. Politik verstehen sie nach eigenem Bekunden zuerst als Projekt – genau wie Emmanuel Macron.