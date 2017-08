Getrickst, geschummelt, betrogen

Nun steht der Weltlehrmeister und langjährige Exportweltmeister selbst am Pranger. Volkswagen, Porsche, Audi, Daimler, BMW sollen sich während Jahren abgesprochen haben, um ihre Vormachtstellung zu verteidigen, das berichtete der «Spiegel». Es wurde getrickst, geschummelt und betrogen. Die Automobilindustrie wird als einziges Betrugskartell entlarvt. Im Zentrum der Tricksereien steht der Diesel, eine urdeutsche Erfindung. Einst als Russschleudern verspottet, wurde der Selbstzünder dank vermeintlich überlegener deutscher Ingenieurskunst zum sauberen, umweltfreundlichen Verbrennungsmotor. Ein Versprechen, das sich als Lüge erwies. Die Automobilchefs, die das zu verantworten haben, liessen diese Woche noch einmal ihre ganze Arroganz spüren. Schnöde lehnten sie die Forderungen ab, teure Änderungen an der Hardware vorzunehmen, was nötig wäre, um die Wagen sauberer zu machen. Volkswagen-Chef Matthias Müller sagte am Diesel-Gipfel: «Ich möchte meine Ingenieure zukunftsorientiert arbeiten lassen. Und nicht rückwärtsgewandt.» Also nicht an Motoren, die 10 Jahre oder älter sind. Die deutschen Autobauer wollen weitermachen wie bisher. Es scheint ihnen egal zu sein, ob die Autos viel mehr Schadstoffe ausstossen als versprochen.

Die «Süddeutsche Zeitung» schrieb, dass noch niemand in Deutschland den Ernst der Lage erkannt zu haben scheint. «Es geht nicht um ein paar Dellen in Lack und Image, sondern ganz grundlegend um die Reputation der deutschen Automobilindustrie und der Politik», schreibt der einflussreiche Journalist Heribert Prantl. Er gehört zu einer Minderheit. Die deutsche Öffentlichkeit deckt ihre Vorzeigebranche. Die «Bild»-Zeitung jammerte am Freitag, dass ein Dieselverbot 15 Milliarden Euro kosten würde, wenn bald ältere Dieselwagen in den Innenstädten nicht mehr fahren dürften. Bereits mehren sich Stimmen, dass man die Automobilbranche doch nicht so hart anpacken soll. Selbst der kritische «Spiegel» befand, dass man jetzt aufpassen müsse. Die Autoindustrie gilt in Deutschland als «too big to fail», als zu gross, um fallen gelassen zu werden. Ein Ausdruck, den man in der Schweiz bestens kennt.

Wo sind die Politiker wie Steinbrück, die mit der geleichen Vehemenz die Betrügereien anprangern wie damals gegen die Schweiz? Die meisten schauen weg und versuchen das Problem schönzureden. Viele linke, zumindest die älteren Semester, wissen um die Bedeutung der deutschen Automobilbranche, an der 800'000 Arbeitsplätze hängen. Und Steinbrück selbst? Er sagt ebenfalls nichts, zumindest nichts politisch Wesentliches. Nachdem er als Kanzlerkandidat scheiterte, verdingte er sich als Bank-Berater. Heute tingelt er als Komiker durch Deutschland und klopft Sprüche. Seine Karriere ist beendet. Doch die Götterdämmerung im Autoland Deutschland hat eben erst begonnen.