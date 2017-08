Übermorgen beginnt das neue Schuljahr, in die Schulhäuser und in die Bildungspolitik kehrt wieder Leben ein. Kurz vor beziehungsweise bereits in den Sommerferien sind zwei Themen aufgetaucht, die nun unbedingt der vertieften Debatte bedürfen. Beide sind nicht neu, erhalten aber neuen Schub. Es geht um die Zukunft der Bezirksschulen und um die Zukunft der Schulpflegen.

Ein Vorstoss im Grossen Rat verlangt eine Berechnung des Sparpotenzials, wenn man die Bezirksschulen abschaffen würde. Seit einer Oberstufenreform im Kanton Solothurn ist die Bez Aargau nun ein Unikat im Land. Deswegen muss man sie aber nicht schleifen. Auch ist zu hoffen, dass ihr Schicksal bildungspolitisch und nicht allein sparpolitisch entschieden wird. Aber es gibt schon Anlass, um die Bez – beziehungsweise die aargauische Oberstufen-Dreiteilung – zu hinterfragen.

Im Bezirk Kulm besuchen knapp 12 Prozent die Bez, in städtischen Regionen über 50. Ennetbaden schickt 77 Prozent der Primarschulabgänger in die Bez, Neuenhof 22. Solche Unterschiede lassen sich nicht allein mit unterschiedlichem Bildungspotenzial erklären. Da stimmt etwas nicht! Es gibt auch kleinere Bezirksschulen, die künstlich vollgestopft werden, damit sie der Schliessung entgehen. Zudem: Einheitliche Leistungstest an allen Oberstufenzügen haben gezeigt: In der Realschule sitzen Jugendliche, die mühelos Sek-Niveau erreichen, einzelne sogar Bez-Niveau. Umgekehrt erreichen einzelne Bez-Schüler knapp Sek-Niveau. Damit ist klar, was nicht stimmt: Die Zuteilung in die «Stärkeklassen», die allein auf einem Empfehlungsverfahren beruht, ist alles andere als wasserdicht. Ob ein Kind den Bez-Eintritt schafft, hängt längst nicht nur von seiner Intelligenz ab. Wenn es nicht gelingt, diese Zuteilungs-Willkür zu beenden, schaffen wir die Bez – oder die Dreiteilung – wirklich besser ab.

Zum zweiten Thema, zur Zukunft der Schulpflegen. Dass die Regierung sie abschaffen will, wissen wir. Auch im Parlament ist ein Vorstoss hängig. Nun kommt Unterstützungsfeuer aus unerwarteter Ecke: Auch der Schulleiterverband will lieber keine Schulpflegen mehr. Man stutzt. Kürzlich förderte doch eine Untersuchung eine gravierende Überlastung der Schulleitungen zutage. Stammt diese Überlast nur aus dem Kompetenzgerangel mit den Schulpflegen? Wirkt eine gute Arbeitsteilung mit den Schulpflegen nicht entlastend? Auf Erhöhung von Leitungspensen zu hoffen, ist in Sparzeiten ja ziemlich abenteuerlich. Am Schluss ist einfach die Schulführung als Ganzes geschwächt. Das darf nicht sein.

Hans Fahrländer war Chefredaktor der Aargauer Zeitung und schreibt über Aargauer Politik.

