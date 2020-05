Die beiden Rehmann: Ein Schaffen, das von einer tiefen Ethik geprägt ist

In Laufenburg, direkt am Rhein, ist dem Bildhauer und Eisenplastiker ein eigenes Museum mit Atelier und Skulpturengarten gewidmet. Erzähler der reichen Lebensgeschichte ist Erwin Rehmann selber.

Corona-Zeiten sind auch Zeiten des Wiederlesens dicker Bücher. In diesem Fall sind es sogar drei dicke Bücher, insgesamt fast 1000 Seiten: Wieder aus dem Regal gezogen habe ich «Memesis», eine eindrückliche Schaffensbilanz in Wort und Bild, welche 2011 zum 90. Geburtstag des international erfolgreichen Laufenburger Künstlers Erwin Rehmann erschienen ist.

Am letzten Sonntag bin ich beim Schlusskapitel von «Memesis» angelangt und las unter anderem: «Anfang Januar 2011 bin ich zusammen mit unserem Museumsteam zu Christoph nach Lübeck geflogen. (...) Dass Christoph als Professor an der dortigen Universität Bioethik lehrt und damit ebenfalls neue Gewässer auslotet, erfüllt mich mit Vaterstolz. Obwohl ich die wissenschaftliche Bedeutung seiner Publikationen nur vom Ufer her beurteilen kann.»

Und am Tag darauf – Zufälle gibt’s – lese ich in dieser Zeitung ein Interview mit ebendiesem Bioethiker Christoph Rehmann. Natürlich ging’s um Corona, um ethische Fragen in Zusammenhang mit einem Impfstoff und der geforderten internationalen Solidarität bei seinem Vertrieb. Rehmann sagte wörtlich: «Als Ethiker wehre ich mich dagegen, Menschenleben gegeneinander abzuwiegen, weil jedes einzelne Menschenleben unendlichen Wert hat. Jede Person ist einzigartig und muss in ihrer Würde respektiert werden.»