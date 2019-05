Nun ist der Grundsatz der Materieneinheit wie alle Normen auslegungs- und konkretisie- rungsbedürftig. Es kommt ihm bei unterschiedlichen Rechtserlassen (Verfassung, Gesetz, Finanzbeschlüssen etc.) eine unterschiedliche Tragweite zu. So geht es selbstverständlich nicht darum, dass alle Einzel- teile eines Gesetzes dem Volk gesondert vorgelegt werden müssen. Ein Gesetz stellt in der Regel ein in sich stimmiges Ganzes dar, das eine bestimmte «Materie» regelt, wie etwa ein Steuergesetz oder ein sozialversicherungsrechtlicher Erlass.

Der Grundsatz der Einheit der Materie verlangt keine Auffächerung in alle Einzelheiten, damit das Stimmvolk über jedes Detail eine differenzierte Stimme abgeben kann. Er will aber verbieten, dass das Parlament verschiedene Materien missbräuchlich in einer einzigen Abstimmungsvorlage miteinander verbindet, sodass dem Stimmvolk die Entscheidungsfreiheit in wichtigen und im Volk umstrit- tenen Fragen weggenommen wird. Es muss ein genügend enger, sachlicher Zusammenhang zwischen den verschiedenen Regelungsgegenständen bestehen.