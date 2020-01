Der Tod ist ein Meister aus Deutschland

Zahlen – besonders dann, wenn sie historische Daten angeben – haben mitunter etwas Gespenstiges. In diesem Jahr begehen wir nicht nur den 75. Jah­res­tag der Befreiung von Auschwitz, sondern auch den 100. Geburtstag (am 23. November) oder den 50. Todestag (am 20. April) des Dichters Paul Celan. Paul Anczel – er sollte später seinen Namen ändern – verfasste wahrscheinlich bereits 1944 oder 1945 sein berühmtes Gedicht «Todesfuge».

Der Text ist eine Auseinandersetzung mit der Judenausrottungspolitik der Nationalsozialisten. Es ist fraglich, ob Celan, dessen Eltern von den Nazis umgebracht wurden, das – kunstvolle – Gedicht später noch hätte schreiben können, als das wirkliche Ausmass dieses Genozids sichtbar war.

Mit «Ausmass» sind weniger die Zahlen gemeint, die monströs genug sind, sondern ein anderer Aspekt. Was auch immer Adorno gemeint hat, als er gesagt hat, dass man «nach Auschwitz» keine Gedichte mehr schreiben könne: Offenbar unterliegt die poetische Kraft des Menschen im eigentlichsten Sinn einem Generalverdacht.

Poiesis ist Tun, Herstellen, Machen. Was Menschen alles mit gestalterischer, organisierender, ordnung­schaffender Absicht zu tun in der Lage sind, diese Fähigkeit hat der Mensch schliesslich dazu missbraucht, um seinesgleichen in Massen zu töten.