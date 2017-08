Das Aufatmen in der Wirtschaft ist gross. Der Schweizer Franken hat sich gegenüber dem Euro in den vergangenen Wochen abgeschwächt. Der Kurs hat sich bei rund 1.15 eingependelt. Zu den Gründen für diese Entwicklung gibt es verschiedene Erklärungen. Sicher ist, dass sich die Aussichten in Europa – oder genauer in der Eurozone – nach den Wahlen in Frankreich stark verbessert haben. Möglicherweise spielen auch Devisen-Spekulationen – Carry Trades – eine Rolle. Inwiefern auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit Interventionen ihrerseits mithilft, ist offen. Gut möglich, dass sie Fremdwährungsbestände abbauen konnte. Darauf weisen die wöchentlich erhobenen Sichteinlagen von Bund und Banken bei der Notenbank hin. Sicher ist, dass der Euro-Franken-Kurs in den vergangenen Jahren stark von den Entwicklungen des Euros und nicht des Frankens bestimmt worden ist: Die Schweiz litt also eher unter der Euroschwäche als unter einer Frankenstärke. Was die weitere Entwicklung betrifft, gibt es grosse Unterschiede bei den Prognosen. Einzelne Banken rechnen schon mit einem Kurs von 1.20, andere mit einer Abschwächung auf 1.12.

Starker Franken ist ein Spiegelbild unserer gut gehenden Wirtschaft

Schaut man sich die längere Zeitreihe an, zeigt sich ein deutliches Bild, das jedoch nicht allen gefallen wird. Der Franken hat sich gegenüber dem Euro respektive gegenüber seinen Vorgängerwährungen stets aufgewertet. Die Entwicklung seit den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts verlief nicht immer linear, sondern schrittweise. Doch die Tendenz ist klar. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern tiefer verschuldet ist, dass die Bevölkerung vermögender ist und dass es der Wirtschaft sehr gut geht. Kommt hinzu, dass der Franken in Krisenzeiten für Anleger aus aller Welt zur Fluchtwährung wurde. Diese Krisen, wie zuletzt die Eurokrise, führen zu Ausschlägen, von denen sich der Kurs in den darauffolgenden Jahren kaum erholt hat. Diesem Sog konnte sich die SNB in den vergangenen Jahren nicht entziehen. Und sie wird es wohl weiterhin nicht. Auch wenn der faire Wechselkurs heute immer noch bei 1.25 liegt, schafft es die SNB nicht, den Franken so stark zu schwächen.