Es war ein überraschender Coup der SP: 2011 wurde Pascale Bruderer bereits im ersten Wahlgang in den Ständerat gewählt. Die SVP scheiterte hingegen mit ihrem regelmässig bestgewählten Nationalrat Ulrich Giezendanner und verlor ihren Sitz im «Stöckli». Möglich war die Wahl der damals 33-jährigen Sozialdemokratin nur, weil sie bis weit in die Mitte hinein viele Stimmen holte. Dies passt zu Bruderers politischem Profil: Sie tritt gemässigt auf, eckt kaum einmal an, unterstützte als SP-Politikerin den A1-Ausbau im Aargau – der einfache Slogan «Unsere Ständerätin», den sie 2015 im Wahlkampf verwendete, stimmte für einen grossen Teil der Bevölkerung.