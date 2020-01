Das Schrott-Zeitalter

Wir haben es mit unserer unsäglichen Schnäppchenjägerei fertig gebracht, dass viele Firmen vorwiegend Schrott produzieren müssen, um bei der Preistreiberei noch ein bisschen Gewinn herauszuwürgen. Wir bestellen ein Verlängerungskabel in China, weil es zwei Franken billiger ist, und darum muss dann der Ali Baba seine 40 Räuber wecken und in Bewegung setzen, was für ein Unsinn! Wir bestellen 400 Kleidungsstücke, weil wir problemlos 398 gratis zurückschicken können. Und dies, obwohl wir wissen, dass der Herr Zalando den Retour-Gerümpel vernichtet. Sind wir denn vom Wahnsinn umzingelt? Ich warte darauf, dass in der Poststelle Umkleidekabinen aufgestellt werden, damit man die Lumpen gleich dort anprobieren und wieder verpacken kann.

Am vorletzten Sonntag fiel mir vor Schreck beinahe das Kaviarbrötchen in die Schildkrötensuppe. Da schrieb doch der von mir normalerweise sehr verehrte Kolumnist Frank A. Meyer, dieser Doyen und Weltüberblicker, eine Kolumne von erlesener Schlichtheit. Er breitete genüsslich auf einer Seite das jämmerlichste Argument einiger Politik-Knallchargen aus: Ja, diese Klimajugend, geniesst alle Errungenschaften, wurde im SUV zur Schule gefahren, fliegt herum, hängt am iPhone und geht dann demonstrieren. Bis jetzt wusste ich solche Argumentation in Prof. Köppels Institut für geistige Umnachtung beheimatet, und jetzt kommt dieser kluge Kopf und jammert denselben Unsinn.

Hallo!?! Haben diese Jungen, die jetzt 15 oder 16 sind, ihre Umgebung etwa selbst geschaffen? Haben sie das Internet so einfältig konstruiert, dass es heute kaum mehr zu kontrollieren ist? Haben Sie die idiotische Billigfliegerei erfunden? Den UBER-Unsinn? Nein, das haben wir alle zusammen verbrochen oder zumindest geschehen lassen. Die Kinder sind in unsere Schrottkonstruktionen hineingesturzgeburtet worden. Schon klar, es muss diesen alten Männern wehtun zu merken, dass diese pickeligen Klimakinder in dieser Frage schlauer sind als sie.

Übrigens, allen sogenannten «Experten», die immer wieder mantramässig herunterbeten, der Markt müsse den Umweltschutz sozialverträglich umsetzen, sei gesagt: Der Markt ist ein Dummkopf. Nennen Sie mir eine Umwelt-Massnahme, welche die Industrie freiwillig umgesetzt hat, ohne Druck oder Verbote der Politik. Ah, jetzt kommen Sie ins Stutzen, gell? Wenn Sie dann fertig gestutzt haben, nenne ich nur das Stichwort «Katalysator» oder «Plastiksäckli». 5 Rappen Gebühr haben über 80 Prozent Einsparungen gebracht. Nicht 5 Franken, schon 5 Rappen haben gereicht! Welcher Ignorant kann da noch ernsthaft sagen, über den Preis könne man nichts erreichen?