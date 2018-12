Letzte Woche schlugen die medialen Wellen hoch. Ich hatte etwas getan, was «verpönt» ist, «höchste Irritationen» und sogar «Empörung» ausgelöst hat. Was war geschehen? Habe ich in einem islamischen Land Mohammed-Karikaturen veröffentlicht?

Nein, ich habe in der Schweiz einen Beitrag für eine juristische Fachzeitschrift geschrieben. Einige Tage vor dem Berufungsprozess zum Mord von Rupperswil erschien im Zeitungsverbund CH Media ein Interview, in dem ich einige Themen des Artikels dargestellt habe.

Zwei Dinge gaben zu reden. (1) Ich habe die Auslegung der lebenslänglichen Verwahrung durch das Bundesgericht kritisiert. Sie führt dazu, dass sie in der Praxis nicht angewendet werden kann.

(2) Im Mordfall Rupperswil hatte das Bezirksgericht eine Therapie angeordnet. Denn Gutachter hatten den Täter als therapierbar beurteilt. Allerdings konnte der vierfache Mord nicht hinreichend erklärt werden. Aus meiner Sicht kann man keine Aussage zur Therapierbarkeit machen, wenn unklar ist, warum eine Tat begangen wurde. Denn dann weiss man nicht, welche Eigenschaften der Persönlichkeit sich verändern müssten, damit das Rückfallrisiko sinkt.