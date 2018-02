Am wenigsten Grund zur Freude hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel: Sie ahnte bei der Vorstellung des Koalitionspapiers gestern in Berlin wohl, dass ihr die Zuteilung der Ministerien als Autoritätsverlust vorgeworfen wird. Für viele in der CDU ist es kaum zu glauben, dass die weit kleinere SPD die Mega-Ministerien Finanzen, Aussenpolitik und Arbeit erhält, die noch viel kleinere CSU das Innenministerium.