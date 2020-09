Corona darf kein Spital ruinieren

Der Bundesrat hat Mitte März alle nicht dringenden Operationen und Behandlungen verboten. Ob der Entscheid aus heutiger Sicht richtig war, sei dahingestellt. Damals wusste niemand, wie sich die Pandemie entwickeln würde, und die Bilder der überfüllten Spitäler und Intensivstationen in Italien hatten alle vor Augen.

Zum Glück ist der Ansturm auf die Spitäler in der Schweiz ausgeblieben. Dafür haben sie nun Ertragsausfälle zu beklagen. Die Regierung schätzt den Gesamtschaden im Aargau auf 95 Millionen Franken. Jemand muss das Loch in den Kassen der Spitäler stopfen. Der Grosse Rat will zu Recht auch den Bund in die Pflicht nehmen. Schliesslich hat der Bundesrat die entsprechende Verordnung erlassen.