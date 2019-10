Die politische Konsequenz war klar: Intensivierung des Handels, wirtschaftliche Entwicklung und technischer Fortschritt würden wie von Zauberhand dafür sorgen, dass das Individuum im globalen Massstab, also auch in China, zu seinen Rechten käme.

Während Jahrzehnten war Hongkong ein eigentlicher Wirtschaftsmotor. Die ehemalige Kronkolonie schien ein liberales Axiom zu beweisen: dass nur in einer offenen Gesellschaft mit demokratischen Rechten wirtschaftlicher Erfolg und technologische Innovation möglich seien. Umgekehrt: dass wirtschaftliche Entwicklung quasi zwangsläufig zur Demokratisierung der Gesellschaft führe. Demokratie und Prosperität erschienen unter diesen Vorzeichen wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Im amerikanischen 20. Jahrhundert war dies kaum zu bestreiten. Die kommunistischen Experimente in Europa, Asien und Lateinamerika scheiterten krachend.

1989, als der Ostblock kollabierte, befand sich dieser Glaube auf seinem Höhepunkt. Im gleichen Jahr setzten Chinas Kommunisten Protesten von Dissidenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein blutiges Ende. Die Ereignisse passten im Grunde in die westliche Theorie. Sie wurden als Krise verstanden, die den quasi naturgesetzlichen Trend in einem mittlerweile wirtschaftlich rasch wachsenden Land zwar verzögern, aber nicht aufhalten konnte. Folglich musste man China nur immer noch grössere Wachstumschancen eröffnen. Das war ein bequemer Gedanke für all jene Firmen, die China als Produktionsstandort und Absatzmarkt hofierten. Geld zu verdienen und Gutes zu tun war nicht nur in ihren Augen dasselbe.