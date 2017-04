Nachrichten mühsam ins Smartphone tippen? Das könnte bald der Vergangenheit angehören. Facebook arbeitet an einer Technologie, die uns den Umweg über die Tastatur ersparen will. «Wie wäre es, direkt mit dem Gehirn zu tippen?», fragte Facebook an seiner Entwicklerkonferenz. In ein paar Jahren soll es so weit sein: Sensoren an unseren Köpfen messen die Gehirnaktivität und leiten die Daten aus dem Sprachzentrum im Gehirn an den gewünschten Empfänger weiter. Bis zu hundert Wörter pro Minute sollen so übermittelt werden können.

Was für die einen wie eine Verheissung klingt, erscheint den anderen als Albtraum, angesichts der zu erwartenden Sturzflut von Belanglosigkeiten und unverlangten Intimitäten, die die totale Kommunikation mit sich brächte. Denn mit dem Wegfall der Tastatur entfiele auch der letzte physikalische Schutzwall, der sich noch trotzig zwischen den ungeordneten Gedanken und seiner Verlautbarung in der Welt stellte. Endlich erübrige sich das lästige Zusammensetzen von Wörtern aus einzelnen Buchstaben, jubelte Facebook. Sollte sich die Technologie durchsetzen, können wir einander vielleicht schon in naher Zukunft mit völlig ungefilterten Live-Streams aus unseren Gehirnwindungen beglücken.

Wir ahnen schon: Die Katzenbilder waren nur harmlose Vorboten.