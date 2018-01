Politkarrieristen» nannte die «NZZ am Sonntag» die neue Generation von Jungpolitikern, die nach der Jahrtausendwende den Nationalrat eroberte. Während sich Gleichaltrige auf den Berufseinstieg konzentrierten, setzten sie auf die Politik. Diese alternden Jungpolitiker kommen irgendwann an einen Scheideweg: Manche schaffen den Sprung in eine Regierung, wenigen gelingt der Wechsel in den Ständerat. Pascale Bruderer ist die Erste ihrer Generation, die sich aus der Politik zurückziehen wird, um eine zweite Karriere zu starten.