Oft geht es um Promotions- oder Laufbahnentscheide, mitunter genügt aber auch eine ungenügende Note oder zu viel (oder zu wenig) Förderung, zum Beispiel mittels Hausaufgaben. Wenn Eltern nur das Beste für ihre Kinder wollen, ist das schön. Nur leider meinen viele Eltern, nur sie wüssten, was dieses Beste sei. Zum Beispiel das Gymnasium. Um jeden Preis. Die meisten Kantone kennen heute professionelle Schulleitungen. Sie sind die «Aussenminister» der Schulen.

Doch Kampfeltern akzeptieren sie nicht als Schlichtungsstelle, sie sind ja Partei und schützen sowieso nur die Lehrer. Eine wirklich unabhängige, wirklich sachkundige Ombudsstelle könnte eine Entlastung sein. Man müsste es versuchen. Auch wenn es in Fahrt gekommenen Streithähnen (nicht nur in der Schule) selten um die objektive Wahrheit, sondern um das eigene Rechthaben geht.

Allerdings warten wir noch auf Details. In welcher Dichte soll es Ombudsstellen geben? Für die ganze Schweiz eine? Das wird kaum funktionieren, zu viel läuft in der Schule kantonal. Wissen müssten wir auch noch: Wer alles könnte die Ombudsstelle anrufen? Eltern, klar. Lehrkräfte, klar. Aber sicher nicht Kinder, die mit ihrem Lehrer nicht zufrieden sind. Sonst müssten wir unsere Zustimmung zu dieser neuen Institution wieder zurückziehen.

Kontra: «Es braucht Rückbesinnung auf den Kern des Unterrichtens»

In der Umsetzung trägt eine zusätzliche Schlichtungsinstanz an der Schule zur Aufweichung der bestehenden Strukturen bei.

Die Schaffung einer Ombudsstelle, um dem «Zoff mit Eltern» Herr zu werden (siehe «Schweiz am Wochenende» vom 29. April), erscheint auf den ersten Blick plausibel. In der Umsetzung jedoch trägt eine zusätzliche Schlichtungsinstanz, die nicht im Schulalltag involviert ist, zur Aufweichung bestehender Strukturen bei.

An jeder Schule sind die Zuständigkeiten im Streitfall geregelt, bevor es zum Gerichtsfall kommt. Das Netzwerk von Schulleitung, Schulpflege, Schulaufsicht, Bezirksschulrat und Erziehungsrat regelt Probleme, die im Übrigen durch die mediale Aufbereitung und Ausschlachtung ungemein wichtiger erscheinen, als sie es tatsächlich sind.

Eltern, die glauben, ihrem Kind einen Gefallen zu tun, wenn sie eine Aufsatzbewertung mit juristischen Mitteln anfechten, wird es so oder so vereinzelt geben. Eine Ombudsstelle mag zwar unabhängig erscheinen. Doch eine gute Schulleitung – wie beispielsweise in Suhr – ist es auch. Und sie vereint mehr Kompetenzen im Case-Management bei konkreten Streitfällen als eine externe Behörde. In Zeiten des Spardrucks macht eine Ombudsstelle ebenso wenig Sinn, da – so die Forderung – die Dienste unentgeltlich sein sollen.