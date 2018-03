Anders als in der Schweiz sind in den USA Kirche und Staat streng getrennt, Kirchensteuern werden hier keine eingezogen. Religion ist im Alltag trotzdem – Konservative sagen: gerade deshalb! – viel präsenter. Unsere Kinder haben an der Schule nicht nur Osterhasen gezeichnet, sondern auch Jesus-Bildchen ausgemalt. Schon vor zwei Wochen, als in Boston St.-Patrick’s-Day gefeiert wurde, brachten sie christliche Motive auf Zeichnungsblättern nach Hause. Eigentlich hätten sie sich an jenem Tag zu Ehren des heiligen Patrick grün kleiden sollen, doch diesen Kleiderbefehl hatten wir verpasst.

Selbst an der Harvard-Universität, dieser Hochburg des Liberalismus und der Aufklärung, spielt Religion eine Rolle. Auf dem Campus gehört die Memorial Church zu den Wahrzeichen. In dieser Kirche treten Sonntag für Sonntag Studentinnen und Studenten des «Harvard University Choir» auf.

In der US-Politik war die Religion von jeher wichtig. Jeder Präsident seit Dwight D. Eisenhower besuchte das alljährliche «National Prayer Breakfast» («nationales Gebets-Frühstück»). Kürzlich auch Donald Trump, der nicht eben für einen christlichen Lebensstil bekannt ist. CNN und Fox News unterbrachen ihre Programme, als Trump am Anlass das Wort ergriff, und sendeten live. «Solange wir unsere Herzen für Gottes Gnade öffnen, wird Amerika frei sein», säuselte der Präsident.

Religion wird in den USA mehr und mehr zu einer Parteisache. Von christlichen Religionsangehörigen, vor allem Evangelikalen, hat Trump 2016 besonders viele Stimmen erhalten. Neue Umfragen, die zu Ostern publiziert wurden, zeigen, dass seit seiner Wahl die Republikaner bei gläubigen Amerikanern an Zustimmung gewonnen haben, während Atheisten zu den Demokraten gewechselt haben. Diese kritisieren denn auch, dass Trump die Trennung von Kirche und Staat aufweichen und Glaubensgemeinschaften das Recht geben will, in Wahlkämpfen Kandidaten offiziell zu unterstützen.

Noch gibt es diese Trennung, und man erkennt sie auch daran, dass der Karfreitag kein offizieller Feiertag ist (Ostermontag sowieso nicht). Zwar haben staatliche Stellen geschlossen, aber in vielen Firmen und auch an der privaten Harvard-Uni läuft der Betrieb an Karfreitag weiter. Bete und arbeite heisst für viele Amerikaner die Devise.