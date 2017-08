Fast schon Zustände wie im Tessin. Die Stadt Bern hadert mit Bern. Die Bundesstadt fühlt sich vom Bund stark vernachlässigt – trotz der Nähe. Von einer «gefährlichen Entwicklung» spricht Stadtpräsident Alec von Graffenried. Die Beziehung ist an einem Tiefpunkt.

Schon zum dritten Mal innert kürzester Zeit will der Bund den Stadtbernern den Geldhahn zudrehen. Das Unheil begann im letzten Jahr, als sich der Bund aus der Finanzierung des Politforums «Käfigturm» zurückzog. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass der Bund die Zahlungen an das Alpine Museum von einer Million auf 250'000 Franken reduzieren will, und nun soll ab 2019 auch noch die Bundesmillion für besondere kulturelle Leistungen der Bundesstadt gestrichen werden.

Ob Städte mit einer Hauptstadtfunktion profitieren oder leiden, versuchten schon Studien zu klären. Eindeutige Schlüsse gibt es nicht. Prima vista – also alles andere als wissenschaftlich fundiert – fällt auf: Bern hat eine extrem hohe Café- und Restaurantdichte, die viel mit dem Parlamentsbetrieb zu tun hat, der ergo Wertschöpfung schafft. Die Arbeitslosigkeit ist tief und stabil: Konjunkturelle Schwankungen in Bern sind gering. Natürlich wegen der vielen Jobs in Verwaltung und staatsnahen Betrieben. Die Freiheit ist beim Besuch des chinesischen Präsidenten tatsächlich eingeschränkt – doch auch bei einer Ankunft der Tour de France. Viel schwerer dürfte bei all diesen Betrachtungen wiegen, dass Zürich zwar nicht Bundesstadt wurde, dafür aber die ETH bekam. Zürich hat wohl den besseren Deal gemacht.

Ironie der Geschichte ist allerdings eine andere: Die Stadt Bern hat mit Simonetta Sommaruga eine eigene Bundesrätin. Tessin, du bist gewarnt. Auch mit einem Vertreter in der Landesregierung fühlt man sich zuweilen arg vernachlässigt.

doris.kleck@azmedien.ch