Aufklärung ist zentral: Nun müssen die Behörden die Impfskeptiker an Bord holen

Bereits nächste Woche wollen erste Kantone mit Impfen beginnen. Vermutlich werden schon bald Bundesrat Alain Berset und andere Prominente öffentlichkeitswirksam ihren Arm hinhalten. Wie gut die ganze Logistik in den einzelnen Kantonen funktioniert, wird sich nun zeigen. Nachdem zahlreiche Kantone während der zweiten Welle alles andere als brilliert haben, sind die Befürchtungen vielerorts gross, dass sie auch die Impfkampagne vermasseln.

Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat am Samstag das ganze Land überrascht. Wurde noch vor einer Woche Kritik laut, die Schweiz könne im Vergleich zu Europa ins Hintertreffen geraten, geht es nun plötzlich sehr schnell: Der Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech hat offiziell die Zulassung in der Schweiz erhalten . Die Grundlage ist eine klinische Studie über 43'000 Teilnehmern, die weltweit durchgeführt wurde. Die Resultate von 36'000 Personen sind bereits ausgewertet worden.

Doch vieles deutet darauf hin, dass die Immunisierung der Bevölkerung gegen Corona funktionieren könnte. Besonders die ressourcenstarken Kantone haben viel Vorarbeit geleistet, die Logistik in Zusammenarbeit mit der Armee steht. Ein Risiko bleibt. Kleinere Kantone sind möglicherweise nicht so gut aufgestellt wie grössere. Bewahrheitet sich dies, ist der Aufschrei in den betroffenen Kantonen programmiert.

Ängsten entgegnen und Sorgen ernst nehmen

Das Tempo der Impfkampagne ist aber nur ein Faktor. Matchentscheidend wird sein, ob es den Behörden gelingt, möglichst viele Menschen im Land vom Nutzen einer Corona-­Impfung zu überzeugen. Die Skepsis in der Schweiz ist gross. Dass dies auch in vielen ­anderen Ländern der Fall ist, macht die Ausgangslage nicht besser.