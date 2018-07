Weil unsere Mannschaft erst morgen spielt, riskieren wir hier nochmals ein kurzes Wedeln mit dem Doppeladler. Keine Angst, nicht die Geste ist gemeint. Die bleibt umstritten.

Aber der – Sie wissen schon – wies uns auf etwas oft Übersehenes hin. Auf die Nation. Man kann zwei Linien unterscheiden: Die eine braucht das Bindestrich-Wörtlein «-Staat». Eine Nation ist, was unter einem gemeinsamen Staatsmantel steckt. Man redet oft vom Territorium, auf dem der National-Staat stattfindet; ja, das ist nötig, aber der Staat muss auch etwas haben, das ihm entgegenkommt, nicht einfach passiv unter ihm liegt. Aber lieber nicht «Volk».

Die andere Linie beruft sich auf das, was eben «das Volk» – jetzt eher im Sinn von «Demos» der Demo-Kratie – ausmacht. Gemeinsame Abstammung, gleiche Sprache, gemeinsame Werte, das Gefühl des Verbundenseins. Beschworen wurde das, als es mit der Macht der Fürsten, als deren Untertanen als Schutzbefohlene sich die Leute verstanden, vorbei war.

Die National-Mannschaft – so wurde in dieser Zeitung einleuchtend argumentiert – ist ein Integrationsvehikel ersten Ranges. Weil sie etwas ist, wozu man gehören will. Auch die Nicht-Tschutter und diejenigen, die schon lange dazugehören – oder es meinen –, sollten «Nation» etwa so verstehen.