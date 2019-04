Am Samstag machten an der Klimademonstration in Zürich erstmals linksradikale Anhänger der «Bewegung für den Sozialismus» auf sich aufmerksam. Die Gefahr der Vereinnahmung der Klimajugend nimmt damit zu. Gleichzeitig spielen die Aufwieglern wie SVP-Nationalrat Roger Köppel in die Hände.

Er twitterte postwendend: «Hier haben wir den Missbrauch des Klimawandels durch die dunkelroten Ökosozialisten.» Damit will er die Klimabewegung als sozialistisches Projekt zur Enteignung des Mittelstands diskreditieren.

Primär aber geht es Blochers Adlaten darum, die eigenen Truppen zu wecken, damit diese nicht dem eidgenössischen Wahlsonntag entgegendämmern. Zwischen Köppels kompromisslosem Klimagezwitscher und den SVP-Niederlagen der letzten Wochen besteht ein Zusammenhang.