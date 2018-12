2013 haben sich der Aargauische Ärzteverband und der Aargauische Apothekerverband mit je einer Volksinitiative einen erbitterten Kampf um die Medikamentenabgabe geliefert. Die Ärzte wollten Medikamente direkt in ihrer Praxis verkaufen können, die Apotheker forderten, das Verbot dieser Selbstdispensation gehöre in die Verfassung. Beide Initiativen wurden vom Volk abgelehnt, Selbstdispensation bleibt im Regelfall verboten. Meine Sympathien lagen eher bei den Apothekern. Mein Hauptargument: die Gewaltenteilung. Der Arzt diagnostiziert und verschreibt, der Apotheker berät und verkauft. Wenn Apotheken als niederschwellige Anlaufstellen mangels Rentabilität aus den Dörfern verschwinden, wäre das nicht gut für die Gesundheitsversorgung.

Ende 2018 nun die neuerliche Befeuerung der alten Rivalität. Diese Woche hatten die Präsidenten der beiden Verbände, Jürg Lareida und Lukas Korner, einen Auftritt in der nationalen Nachrichtensendung «10 vor 10». Im Gegensatz zu den Streithähnen aus Basel pflegten die beiden zwar einen durchaus anständigen Ton, aber in der Sache schenkten sie sich nichts. Der Anlass diesmal: Die Apotheker möchten nicht nur Grippeimpfungen durchführen – in 19 Kantonen dürfen sie dies bereits, im Aargau nicht –, sondern auch andere medizinische Dienstleistungen übernehmen. Genannt wurden etwa: Diabetiker behandeln, Laboranalysen durchführen, rezeptpflichtige Medikamente selber abgeben, Harnwegs- oder Augeninfektionen abschliessend behandeln. Meine Sympathien liegen diesmal eher bei den Ärzten. Mein Hauptargument wiederum: die Gewaltenteilung. Die Ausbildungen beider Berufsstände sind gut, aber sie sind unterschiedlich. Der Apotheker ist Spezialist für Medikamente und ihre Wirkung, aber nicht Diagnostiker und nicht Mediziner.

Es gibt zwei Hauptursachen, warum sich die beiden Berufsstände in den Haaren liegen. Die eine sind die Einkommensanteile. Die Apothekermargen sind unter Druck und auch die Hausärzte verdienen nicht (mehr) so rosig. Die andere Ursache ist das Gesetz über die Medizinalberufe. Es befindet sich im Umbruch. Ein erster Revisionsschritt ermöglichte zum Beispiel diese Apotheker-Impfung, weitere Schritte werden folgen. Die Politik zeigt sich überzeugt, dass sich mit einer Kompetenzausweitung zugunsten der Apotheker Kosten sparen lassen. Die Apothekerausbildung soll angepasst werden. Wir meinen: Schön wäre vor allem, wenn sich die beiden Berufe im Sinne Äskulaps künftig vermehrt als Partner statt als Rivalen ansehen würden. Frohe Weihnachten überall.