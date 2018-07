Über 30 Grad im Schatten, die Badi gut gefüllt, das Restaurant auch. Überall gute Laune, Lachen, Kindergeschrei. Da kommt die Lautsprecherdurchsage: «Wegen einer technischen Panne müssen wir Sie leider bitten, die Badi sofort zu verlassen.»

Es ist – wie mehrere Gäste, die am vergangenen Dienstagnachmittag das Bremgarter Freibad übereilt haben verlassen müssen, übereinstimmend erklärten – alles gut gelaufen. «Es ging ruhig und gesittet zu und her. Badipersonal, Feuerwehr und Polizei hatten die Lage im Griff. Man hat uns gesagt, wo wir hingehen sollen, es gab keinerlei Panik. Aber etwas beunruhigt waren wir natürlich schon», sagte ein älterer Mann, der 24 Stunden später das verpasste Badivergnügen nachholte.

Er fühle sich sicher hier und gut betreut. Ausser dem Badmeister sei ja niemandem etwas passiert, und auch ihm gehe es ja bereits wieder deutlich besser, wie er an der Kasse gehört habe. «Wissen Sie, es kann ja überall etwas passieren. Die absolute Sicherheit gibt es halt nicht. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass hier in Bremgarten die Anlagen richtig gewartet werden und man alles tut, damit die Badi sicher ist», sagt der Mann und fügt hinzu: «Und in den anderen Badis in der Region und in der Schweiz ist das bestimmt genauso.»

«Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es leider nicht», sagt auch der Bremgarter Badmeister Roger Marti. Deshalb sei es doppelt wichtig, fügt er an, dass bei einer Panne alle Involvierten wüssten, was zu tun sei. Diesbezüglich sei es am Dienstag gut gelaufen.