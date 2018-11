Dass Angela Merkel überhaupt noch Kanzlerin ist, ist eigentlich ein Wunder. In ganz Europa spülten Finanz-, Wirtschafts- und Migrationskrisen Regierungen weg. Frankreich hat seit 2005 vier Präsidenten gesehen, Österreich fünf Kanzler, Italien sieben verschiedene Ministerpräsidenten. Nur Merkel ist noch da. Mit dem Verzicht auf eine Kandidatur bei der nächsten Wahl um den Parteivorsitz der CDU hat nun jedoch auch sie ihren Rückzug eingeleitet, wenn auch nicht ganz freiwillig. Die ewige Kanzlerin tritt ab. Das wird auch in der Schweiz nicht ohne Folgen bleiben.

Politische Grundsatzentscheide in Deutschland wirken häufig bis in die Schweiz. Schwer vorstellbar, dass Doris Leuthard ihre Energiewende durchgezogen hätte, ohne dass es Deutschland unter der Führung Merkels vormachte. Dass die deutsche Kanzlerin 2015 die Grenzen nicht schloss und Hunderttausende Flüchtlinge unkontrolliert ins Land strömten, bleibt hierzulande ebenfalls nicht wirkungslos. Vom zeitweisen Kontrollverlust an der deutschen Grenze dürfte die SVP profitiert haben.

Das bilaterale Verhältnis wird auch durch den politischen Stil geprägt. Die Schweiz hatte es meist gut mit Merkel, die Kanzlerin ist hier beliebt. Das hat auch damit zu tun, dass sie dem Schweizer Naturell ähnlich ist: abwägend, unaufgeregt, moderierend. Um Konsens bemüht, schwebte Merkel zeitweise über den ideologischen Gräben, die Parteien in Deutschland vor ihrer Kanzlerschaft noch mit aller Macht verteidigten.