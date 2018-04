Haben die Aargauer Gerichte also im Zweifel gegen den Angeklagten entschieden? Diese Schlussfolgerung wäre genauso vermessen wie eine Pauschalkritik an der Aargauer Justiz. Zwar wird diese nicht zum ersten Mal zurechtgewiesen. Aber solche Fälle, so spektakulär sie auch sein mögen, sind die grosse Ausnahme.

Zur Tagesordnung übergehen sollten die hiesigen Justizbehörden trotzdem nicht. Den Willkür-Vorwurf aus Lausanne müssen sie selbstkritisch aufarbeiten. Es darf nicht öfters passieren, dass ein Urteil bei einem Kapitalverbrechen so lottrig ist, dass es von den höchsten Richtern im Land derart zerpflückt wird und ein Verurteilter nach sechs Jahren hinter Gittern als unschuldig gilt.

Der Rechtsstaat funktioniert im Fall Gränichen: im Zweifel für den Angeklagten. Auf Gerechtigkeit hingegen können die Angehörigen des Mordopfers kaum noch hoffen. Der Fall bleibt wohl ungeklärt, der Mörder – wer immer es ist – auf freiem Fuss.